Antony, niente Como. Lui vuole solo il Real Betis ma l'affare è molto complicato

Durante la presentazione di Álvaro Valles, primo acquisto estivo del Betis, il presidente Ángel Haro e il direttore sportivo Manu Fajardo hanno fatto il punto sulla stagione 2025/26. Al centro del dibattito il futuro di Antony, attaccante brasiliano di proprietà del Manchester United, protagonista in prestito negli ultimi sei mesi al Benito Villamarín.

Secondo MARCA, il giocatore ha già espresso il desiderio di restare a Siviglia almeno per un’altra stagione. I contatti tra i due club sono in corso da settimane, ma l’operazione si preannuncia complicata. “È un affare difficile, visto il valore del giocatore – ha ammesso Fajardo – ma finché non firmerà altrove, ci proveremo con umiltà e creatività, sempre rispettando i nostri equilibri economici”.

Un punto a favore del Betis è proprio la volontà del calciatore. “Il desiderio di Antony non ci sorprende: è frutto del lavoro serio del club. Sempre più grandi giocatori vogliono restare o tornare qui”, ha sottolineato il dirigente. Intanto Antony si gode le vacanze in Brasile, con un obiettivo chiaro: continuare in biancoverde e conquistare il Mondiale con la Seleção.