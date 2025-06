Claudio Anellucci su Spalletti: "So che la Fiorentina aveva fatto un tentativo"

vedi letture

Claudio Anellucci, agente FIFA, ha parlato a TMW Radio del futuro di Spalletti: "Non credo che voglia rimettersi nel tritacarne dopo la botta presa con la Nazionale, che non si aspettava. E credo che sia difficile anche prenderla in corsa. Credo che lui voglia prendersi un po' di tempo per capire e ricaricarsi. Ha fatto la scelta giusta. Io so che anche la Fiorentina aveva fatto un tentativo per Spalletti, che ha rifiutato".