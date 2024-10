LAZIO, Due settori della curva chiusi un turno in Europa

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - La Uefa ha sanzionato la Lazio per il comportamento razzista dei tifosi durante la partita dello scorso 3 ottobre contro il Nizza con la chiusura parziale della curva Nord (settori 48 e 49) dello stadio Olimpico per la prossima partita in ambito Uefa. La Federcalcio continentale ha deciso di dare seguito alla sanzione già comminata lo scorso 13 dicembre 2023 e poi sospesa per un periodo di prova di un anno. Allo stesso tempo l'Uefa ha disposto un'ulteriore giornata di squalifica, sospesa però per un periodo di prova di un anno. Il club romano dovrà anche pagare una multa di 45mila euro.

Sanzionato anche l'Atletico Madrid per razzismo da parte dei suoi tifosi durante la partita del 2 ottobre contro il Benfica: multa di 30mila euro e divieto, sospeso per per un anno di prova, della vendita di biglietti per le gare in trasferta in ambito Uefa. Sanzioni minori anche per Anderlecht e St. Gallen per intemperanza dei propri tifosi. (ANSA).