LAZIO, Che contestazione all'Olimpico: fischi dopo i gol

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Clima veramente particolare all'Olimpico dove va in scena il primo anticipo di Serie A tra Lazio e Salernitana. Reduci da una stagione di alti e bassi ma soprattutto dal derby perso, i giocatori di casa sono stati oggetto di fischi copiosi da parte dei propri tifosi fin dal riscaldamento, con addirittura uno striscione che recitava: "Non siete degni di indossare la nostra maglia!". Perfino dopo i primi due gol segnati dalla squadra di Tudor sono arrivati fischi all'annuncio dello speaker dei nomi di Felipe Anderson e Vecino, poi i cori per grandi giocatori del passato come Salas, Mihajlovic e Simeone.