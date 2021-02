LAUDISA, Fiorentina crede ancora nel suo progetto

Intervenuto sui temi di casa viola, Carlo Laudisa, giornalista de La Gazzetta dello Sport esperto di calciomercato, ha parlato così: “Basso profilo per il mercato? I soldi sono pochi, la situazione dal punto di vista finanziario è drammatica. Lo specchio di un mercato non in linea delle aspettative di nessuno, è l’Inter con un “senza voto” nelle pagelle di Gazzetta. Il Milan ha avuto un voto più alto, perché c’è stato un attivismo frutto di programmazione, a costi limitati. Sta gettando le basi per un futuro ambizioso. 6,5 alla Fiorentina? Spicca, perché le operazione di Kokorin e Malcuit dimostrano che la proprietà ha ancora voglia di proseguire nel progetto, anche se ha alti e bassi. La situazione è critica, ma la Fiorentina ci crede. Kokorin e Malcuit scommesse? La Fiorentina aveva poche alternative ai due. Ha fatto scelte di continuità trattenendo Kouamè. Poteva puntare su un attaccante anche di maggiore fama, ma può darsi che Kokorin sia all’altezza, visto che nella sua carriera in Russia ha toccato i massimi livelli. Callejon? Ci sta che le squadre per lui spasimanti non avessero tutte le risorse necessarie per convincerlo a cambiare maglia. Milik? Non voglio essere troppo malizioso, ha fatto una scelta per il figlio e per il futuro. È stata sua la scelta di andare fuori dall’Italia. Non ha sbagliato la Fiorentina. Gomez? C’è stato un veto dell’Atalanta che ha posto la condizione che lui andasse all’estero, non abbiamo avuto la prova del “no” del Papu ai viola. Cambi in dirigenza viola il prossimo anno? È presto, comandano i risultati. Sono tutti sotto osservazione. Se dovesse essere un finale senza risultati eccezionali, io penso che Commisso si preparerà un cambio per la prossima stagione. Dopo Napoli, in mezzo ci sono tutti. Programmazione ridimensionata? Nei tempi magri le massaie dovevano moltiplicare gli sforzi, a parte la battuta, la programmazione è ancora più indispensabile in questi momenti”.