LARINI, Conferma Iachini può essere breve. De Paul...

In occasione del match contro l'Udinese, Fabrizio Larini, ex storico DS dei bianconeri, ha parlato del momento dei friulani e dei viola, presentando le difficoltà che la squadra di Iachini potrebbe trovare domenica:

L'Udinese attuale ha discrete qualità, i bianconeri possono ancora migliorare secondo lei?

"Direi di sì, i bianconeri hanno sbagliato solo una partita, in casa con lo Spezia. Poi, anche con la Roma, ha creato tanto e sprecato molto con gli attaccanti. I nuovi innesti hanno fatto la differenza, come si è visto col Parma. Pereyra sembra integrato subito, se recupera Deulofeu l’Udinese guadagnerà ancora più qualità".

Su De Paul: l'argentino è stato inseguito a lungo dai viola, ma è rimasto per l'ennesimo anno ad Udine...

"L’Udinese ha sempre fatto così coi suoi talenti: ama vendere, ma alle sue condizione. I Pozzo hanno messo una cifra su De Paul da qualche anno, evidentemente non è mai arrivata un’offerta all’altezza. Il ragazzo ha raggiunto una maturità per cui può giocare in più ruoli, ha imparato il sacrificio e poi la qualità che ha lui non la perde. Penso dia il meglio sulla trequarti".

Prospetti interessanti in casa friulana?

"Adesso di giovani che possono avere a breve gran mercato nell’immediato non ne vedo. Non conosco Molina, mentre l'altro giovane, Aslan, mi sembra un buon giocatore, ottimo equilibratore di gioco, fa le cose semplici ed efficaci".

E sull’allenatore bianconero?

"Secondo me Gotti ha avuto un eccesso di modestia quando, anno scorso, ha detto di non voler essere il primo allenatore. Già 10 anni fa, quando era al Treviso, i giocatori più esperti di quella squadra mi parlavano delle sue grandi qualità".

In sostanza, in vista di domenica, la Fiorentina cosa deve temere dell’Udinese?

"Io prevedo una partita equilibrata, sono due squadre che si somigliano. Hanno due mezze ali, Castrovilli e Bonaventura da una parte e De Paul e Pereyra dall’altra, che preferiscono offendere piuttosto che difendere; in mezzo al campo hanno Amrabat e Aslan, che devono dare copertura ed equilibrio. L'Udinese può far male quando va in verticale, sopratutto sfruttando le ripartenze".

Su Iachini? È ancora l'allenatore giusto per i viola?

"Da fuori è difficile giudicare. Commisso l’ha confermato, ma questo può essere vanificato da un risultato negativo domenica. Bisognerebbe conoscere i rapporti che ha coi giocatori. Dal punto di vista tattico non sono molto d’accordo sul far giocare Callejon a tutta fascia, lo vedo meglio d’avanti".

Per finire: manca un centravanti di ruolo alla Fiorentina?

"Evidentemente non hanno trovato un attaccante giusto, forse c’era bisogno di prendere un centravanti più esperto e mandare Vlahovic a fare esperienza in prestito. Il ragazzo ha i colpi ma ha un comportamento spesso non ottimale, dagli atteggiamenti sembra già consacrato. Qui deve essere brava la società a indirizzarlo sulla strada giusta".