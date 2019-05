LADY VERETOUT, Su IG: "Informatevi prima di..."

Le ultime notizie di mercato danno Jordan Veretout ormai molto vicino a vestire la maglia del Napoli. Ieri si era sparsa anche la voce secondo cui Sabrina Merlos, compagna del francese, avrebbe già visitato alcuni appartamenti nel capoluogo campano per preparare il trasferimento. Lei stessa ha però smentito le indiscrezioni attraverso due Instagram Stories: "Mio Dio, sono in vacanza". Poi ha continuato: "Informatevi meglio la prossima volta prima di raccontare cose che non fregano a nessuno".

Ecco le foto in questione: