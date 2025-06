Social La Coppa Italia del 1940, 85 anni fa il primo trofeo della storia gigliata: il ricordo del Museo Fiorentina

Era il 16 giugno del 1940 quando per la prima volta nella sua ancora breve storia la Fiorentina alzava al cielo un trofeo. Si trattava della Coppa Italia che i viola vinsero allo stadio Berta di Firenze contro il Genova 1923 dopo aver eliminato in serie Milano, Lazio e Juventus. La finalissima contro i liguri finì 1-0 per i gigliati grazie alla rete di Mario Celoria, poi finalmente al fischio finale il capitano Arrigò Morselli potè sollevare il prestigioso trofeo.

Sui suoi profili social il Museo Fiorentina ha voluto omaggiare e ricordare quella squadra e quella partita. Di seguito il post Instagram del Museo Fiorentina: