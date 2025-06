Intossicazione alla rosa: la Salernitana chiede di posticipare playout con la Samp

>Come ormai noto, la domenica da poco trascorsa è stata decisamente infausta per la Salernitana, che non solo ha perso la gara di andata del playout contro la Sampdoria, ma ha anche visto il gruppo squadra decimato da un'intossicazione alimentare dovuta al pasto consumato sul volo charter del ritorno da Genova: e se inizialmente i tesserati finiti all'ospedale sembravano essere "solo" 16, il club ha fatto poi sapere che sono 21, e sono chiaramente indisponibili per la seduta atletica che si sarebbe dovuta svolgere stamani. Da qui, come ufficializzato in un comunicato diramato questa mattina, la richiesta inoltrata alla Lega B per il rinvio del match di ritorno, inizialmente in programma venerdì 20 giugno alle ore 20:30.