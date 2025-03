L'unico tifoso della Juventus rimasto nel settore ospiti racconta: "Non condividevo la protesta"

Avete presente l'unico tifoso della Juventus rimasto nel settore ospiti dell'Artemio Franchi dopo il calcio d'inizio della partita contro la Fiorentina? Si chiama Bernardo, ha 17 anni ed è finito al centro dell'attenzione della maggior parte dei media italiani. TuttoJuve.com lo ha intervistato e ha raccontato il perché della scelta: "Ero tranquillo con me stesso, perché ero consapevole di aver dato tutto per la squadra come tifoso. Ero contento di essere rimasto lì, a differenza degli altri che hanno portato avanti la loro protesta. Io la rispetto, ma la mia idea era differente e sono rimasto in tribuna".

Da chi era accompagnato?

"Dal mio babbo, che però era rimasto un attimo giù. La gente era presente allo stadio e ha visto il riscaldamento, ma poi per protesta è scesa. Io ho preferito restare al mio posto, anche se mi avevano invitato con loro. Per i primi 10/15min sono rimasto da solo, successivamente sono tornati tutti su e hanno iniziato ad assistere dal primo gol subito".

Hai deciso di non protestare, comunque la tua è stata una scelta forte e il messaggio non può che essere positivo.

"Tutti, dal mio punto di vista, devono rimanere dalla parte della squadra sia nel momento in cui si vince e sia quando si perde. La Juventus ha avuto dei periodi di vittorie molto lungo, ora purtroppo non sta vincendo ma non la si deve abbandonare. Bisogna far di tutto per difender la squadra".

Avresti fatto lo stesso anche in Juventus-Atalanta?

"Certo, ero già contro in quel frangente. Io sarei rimasto fino alla fine"

Era la prima volta che andavi a vedere la Juve a Firenze?

"No, era la seconda volta. Ci ero già andato lo scorso anno, quando la Juve si impose grazie al gol di Miretti".

Quale è stata l'ultima partita che avete visto allo Stadium?

"Juventus-Fiorentina di dicembre, quest'anno sono riuscito a vederla allo stadio sia all'andata che al ritorno".