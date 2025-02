L'iniziativa della Fiorentina: un kit per lo stadio riservato agli abbonati

vedi letture

La Fiorentina sul proprio sito ufficiale ha comunicato che gli abbonati possono ricevere un kit in omaggio. Questo il comunicato: "Richiederlo è semplice e gratuito Caro Tifoso Viola, abbiamo riservato per te un regalo esclusivo: il Kit Abbonato, un set di prodotti ufficiali Fiorentina pensati per lo Stadio. Grazie per non farci mai mancare il tuo sostegno! Come ottenerlo? Registrati a MyFiorentina sul sito ufficiale acffiorentina.com Seleziona data ed orario in cui vuoi ritirare il tuo Kit allo Stadio Presenta la tua InViola Premium Card allo Stadio per ritirare l’omaggio Utilizza il kit abbonato alla prossima gara al Franchi!".