L'ex Pisa Ingrosso: "Anche in serie C l'obiettivo era la sfida con la Fiorentina"

L'ex difensore del Pisa ora al Pineto, Gianmarco Ingrosso, durante l'intervista a TMW Radio durante la trasmissione 'A Tutta C' ha parlato tra le altre cose del momento positivo della squadra nerazzurra in lotta per la promozione in Serie A:

"Lo spero, è una piazza incredibile. Non oso immaginare con quanta passione stiano vivendo questa volata finale. Con il sogno di tornare a giocare il derby contro la Fiorentina. Quando c'ero io la squadra era in Serie C e l'obiettivo era comunque la sfida contro la Viola. La Serie B, però è lunga e complicata, ma hanno le carte in regola per farcela".