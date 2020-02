KROLDRUP, Mi piacerebbe lavorare nella Fiorentina

Per Kroldrup, ex difensore della Fiorentina, era presente quest'oggi al centro sportivo dei viola. Il danese ha poi parlato così del momento viola: "Spesso vengo a Firenze perché mi fa piacere tornare. Qua ho molti amici e ricordo volentieri gli anni che ho trascorso in viola. Lavorare con la Fiorentina? Sì, perché no? Ho visto Dainelli che già è in società. Ho il patentino per allenare, ma per il momento voglio viaggiare e conoscere il mondo visto che non ho potuto farlo da giocatore. Nei viola ci sono tanti giocatori nuovi ed interessanti, ma non sto seguendo... Finalmente una tv danese trasmette le partite. Il prossimo anno sarà interessante perché la nuova proprietà deve decidere che strada prendere, ma auguro un futuro brillante alla società. Ribery? Mi viene in mente la partita contro il Bayern Monaco... È bello vedere un campione come lui alla Fiorentina. In Champions League ho giocato le più belle sfide della mia carriera facendo anche gol ai bavaresi. Quando torno qua a Firenze e mi ricordano quelle notti io ci penso spesso. Ovrebo? Ora non c'è più rabbia, ma se fosse andata diversamente sarebbe stato meglio: è la più grossa ingiustizia subita nella mia carriera".

