KOVACEVIC, Vlahovic diventerà tra i primi 5 al mondo

Darko Kovacevic, ex attaccante che ha giocato tra le altre nella Lazio, ha parlato di Dusan Vlahovic e Nikola Milenkovic. Queste le sue dichiarazioni:

Chi preferisce tra Vlahovic e Immobile?

"Sono due giocatori totalmente differenti, però se dovessi dirne uno a me piace più Dusan Vlahovic. E' un giocatore di appena 20 anni che sta facendo vedere grandi cose. Non dico così perché è serbo e mio compatriota, ma è un attaccante di grandissimo livello e un lavoratore in campo. Quando ero direttore sportivo lo vidi giocare con la Serbia U21 e intravidi subito le sue qualità: se continua a lavorare così diventerà entro qualche anno tra i 5 migliori al mondo. Se è così a 20 anni, chissà quanto potrà ancora migliorare".

Resterà alla Fiorentina?

"Questa domanda non dovreste farla a me. Arriveranno molte offerte visto quanto di buono ha fatto vedere nella stagione in corso, può diventare uno dei migliori in circolazione, ha le capaicità per farlo ed è forte tantissimi fondamentali compreso il colpo di testa dove però deve ancora migliorare un po'. Deciderà la Fiorentina se tenerlo ancora un anno o venderlo, ma deve scegliere la cosa migliore per sé e giocare in una squadra dove sta bene, è felice ed ha la certezza di avere spazio così da migliorare sempre di più".

Come spiega il calo di Milenkovic?

"Beh che dire, Nikola è un grandissimo giocatore. Nel futuro andrà in una grande squadra, è un difensore con capacità da top club, anche se ha momenti positivi e negativi come tutti. Rimane un grandissimo difensore".