KOUAME, Ancora strada da fare per rigiocare

Potrebbe non essere fin da subito tra i protagonisti della seconda parte di campionato della Fiorentina il neoacquisto viola Christian Kouame. Almeno a giudicare da quello che lo stesso ex Genoa ha scritto pochi istanti fa sul suo profilo Twitter: "Durante lo stop ho lavorato tanto, c’è ancora un po’ di strada da fare prima di tornare in campo ma in fondo al tunnel vedo la luce...verde come l’erba che mi aspetta".

Durante lo stop ho lavorato tanto, c’è ancora un po’ di strada da fare prima di tornare in campo ma in fondo al tunnel vedo la luce...verde come l’erba che mi aspetta pic.twitter.com/4ugiXAMK6C — Christian Kouame (@ChriKouame) May 28, 2020