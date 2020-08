KOUADIO, Si svincolerà dal Toro: interesse dei viola

Christ Kouadio si svincolerà a breve dal Torino e potrà poi cercare una nuova sistemazione, così è entrato nelle mire di diversi club di Serie A, tra cui il Parma. Secondo quanto riportato da ToroNews.it, l'esterno ivoriano classe 2000 avrebbe attirato le attenzioni dei crociati ma anche di Fiorentina e Genoa. L'intenzione del Torino è quella di non perdere a zero il giocatore, e per questo Massimo Bava, responsabile del settore giovanile granata, farà un ultimo tentativo in settimana per prolungare il contratto del ragazzo. In caso di esito negativo poi via alla bagarre tra le squadre interessate.