KLOSTERMANN, Sondato dai viola, ora lontano dal Lipsia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arrivano aggiornamenti dalla Germania in merito a Lukas Klostermann, sondato anche dalla Fiorentina in vista del mercato di gennaio. Secondo quanto riporta Kicker, noto quotidiano tedesco, il classe '96 che ormai da tre anni è anche nel giro della nazionale tedesca e che ha un contratto in scadenza il prossimo giugno col Red Bull Lispia, va verso l'addio a parametro zero in estate. Il suo club - si legge - gli aveva chiesto una risposta in merito al rinnovo del contratto entro fino 2023, ma Klostermann continua a prendere tempo e non sembra troppo intenzionato a firmare.

"Saremmo molto felici se restasse", ha detto qualche giorno fa l'allenatore Marco Rose. Recentemente sul tema s'è espresso anche il direttore sportivo del club Rouven Schroder: "Penso che presto avremo chiarezza, che è ciò che vogliamo. Le basi sono state gettate". Ma da Klostermann per il momento nessuna risposta, per la gioia dei tanti club interessati al suo cartellino a parametro zero.