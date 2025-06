Klopp duro sul Mondiale per club: "La peggior idea mai sperimentata nel calcio"

Jürgen Klopp, ex allenatore del Liverpool e oggi figura di spicco all’interno del progetto calcistico targato Red Bull, ha lanciato un duro attacco al nuovo formato del Mondiale per Club, in programma negli Stati Uniti. Queste le sue parole al quotidiano tedesco Die Welt: "Il Mondiale per Club è una follia assoluta, è la peggior idea mai sperimentata nel calcio. Non fa che gravare ulteriormente su calciatori già spremuti da un ritmo esasperato. Capisco che per alcuni club i soldi siano tanti, ma non è così per tutti.

I giocatori non hanno più tempo per recuperare, né fisicamente né mentalmente. L’anno scorso c’erano Coppa America ed Europeo, quest’anno il Mondiale per Club, e l’anno prossimo il Mondiale. Quando dovrebbero riposarsi?".