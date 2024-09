KEAN, Spalletti e Palladino mi danno grande fiducia

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Moise Kean, autore della rete del momentaneo 2-0 nella vittoria dell’Italia contro Israele (finale di 2-1 per gli azzurri) ha parlato ai microfoni della Rai nel post-partita: “Sono tornato per dare una mano alla squadra. L’anno scorso non è andata bene per gli infortuni ma era importante ricominciare così. Alla Fiorentina sono stato accolto benissimo e sento la fiducia del mister. Anche qui, con Spalletti, sento molto la fiducia dell’ambiente. Qui c’è un gruppo unico

Così invece sul finale di gara contro la Francia, quando Kean è entrato e è stato protagonista di un'azione sui generis in cui ha difeso palla per quasi un minuto alla bandierina, e sul rapporto con Buffon: "Era importante tenere il pallone in quel finale. La Francia è una squadra fisica e dovevo far salire la squadra. La mia difesa palla alla bandierina? Ci hanno provato a prendermela ma non ce l’hanno fatta. Abbiamo fatto tutti un ottimo lavoro in queste due partite. La presenza di Gigi è fondamentale: un campione come lui ci dà sempre consigli. Mi conosce da quando ho fatto i primi passi alla Juventus e lo ascolto sempre”.