KEAN, Posso dare tanto in viola: ho promesso i gol

L'attaccante viola Moise Kean ha parlato ai microfoni di Sky Sport parlando così della Fiorentina: "Posso dare tanto alla Fiorentina, una società che a sua volta ti dà tutto per fare bene. Non vedo l'ora di iniziare. Ho promesso un po' di gol, ma voglio dimostrare in campo".

Sulla posizione in attacco: "Non ho ruoli, dove mi mette il mister gioco. In carriera ho fatto più gol come prima punta. Col gioco di mister Palladino spero che arrivino tante occasioni".

Sul suo passato: "Ogni brutta esperienza non si dimentica. Sono uno che va avanti, se è successo qualcosa è perché doveva succedere. L'importante oggi è fare bene con la Fiorentina".

Sulla Nazionale: "La Fiorentina può essere l'occasione giusta anche in chiave Nazionale, ma prima di tutto penso a fare bene con la maglia viola".

Su Batistuta: "Batistuta è stato un grandissimo attaccante, ma i tempi sono cambiati. Non sento questo peso".