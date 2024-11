KEAN, La gente a Firenze è calda e ama il calcio: lo apprezzo

FirenzeViola.it

L'attaccante viola Moise Kean ha parlato al Tg1, in occasione dell'uscita del suo album: "Da quando ero piccolo, stando per strada con gli amici, giocavo un po' calcio e facevo anche un po' free style" spiega. Sulla tappa al PSG aggiunge: "Avere giocatori come Mbappe e Neymar accanto ti aiuta, anche se non vuoi imparare impari solo a guardarli". E su Firenze: "La sto scoprendo, è un'ottima città in cui mi sto trovando bene; la gente è calda e ci tiene al calcio e questa è una cosa che apprezzo molto"