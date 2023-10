KAYODE, Oggi gli esami per valutare l'entità del problema

Fonte: Giacomo A. Galassi

Giornata di esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio patito dopo qualche minuto della partita di ieri contro il Cukaricki per Michael Kayode, terzino della Fiorentina uscito con le mani sul volto dal prato del Franchi dopo un colpo subito alla caviglia.

I primi responsi inducevano ad un cauto ottimismo dopo l'iniziale spavento, tanto che il giocatore è rimasto in panchina per buona parte della sfida vinta 6-0 dai compagni, oggi in serata però la società viola e soprattutto Italiano sapranno definitivamente di cosa si tratta e quanto dovrà stare lontano dai campi Kayode, dopo gli esami svolti proprio oggi pomeriggio.