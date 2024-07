KAYODE, Non solo Aston Villa. Altre 3 di Premier su di lui

FirenzeViola.it

La Premier sembra essere pazza di Michael Kayode. Come riporta Sportitalia, sul terzino classe 2004 ha messo gli occhi non solo l'Aston Villa, dove Monchi è un suo grande estimatore tanto da aver già provveduto ad una prima offerta rifiutata, ma anche Tottenham, Newcastle e Bournemouth sembrano decise a provare a convincere la Fiorentina a cedere il calciatore. Dal canto suo, aggiunge l'emittente, il club viola non ha fretta di decidere il futuro di Kayode e non se ne priverà a meno di un'offerta da oltre 20 milioni di euro.