KAYODE, Nella Top10 dei giocatori più cresciuti in A

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Arrivati alla fine della stagione per quanto riguarda le competizioni per club, il portale Transfermarkt.it ha stilato la classifica dei calciatori di Serie A che più hanno aumentato il loro valore di mercato. Nella top50 ci sono sue calciatori viola: Lucas Beltran e Michael Kayode. Il primo si posiziona al 29° posto con un aumento di valore di 10 milioni di Euro, dai 6 iniziali ai 16 attuali, mentre il secondo è ottavo con un miglioramento netto in termini di valore di mercato di ben 24,2 milioni. Kayode infatti è passato da 0,8 milioni a settembre a 25 milioni. Primo in questa graduatoria speciale l'attaccante del Bologna, obiettivo di mercato del Milan, Joshua Zirkzee.

Il centravanti olandese ha accresciuto il suo valore di 41 milioni di Euro. Sul podio presenti poi Thuram(+ 33 milioni) e Yldiz(+29 milioni).