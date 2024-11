JURIC, Dopo Firenze due belle gare. A volte gli episodi...

FirenzeViola.it

L'allenatore della Roma Ivan Juric ha parlato in conferenza alla vigilia del match contro l'Union Saint-Gilloise in Europa League.

Quali sono le contromisure per questo periodo altalenante?

"Dopo Firenze abbiamo fatto due belle partite, a volte veramente episodi determinano tutto il giudizio. Io penso che in questo momento il risultato diventa primario e nessuno è contento di non farlo. Io penso che i ragazzi devono attaccarsi a quello che stanno facendo, mettendo ancora più concentrazione, più cattiveria agonistica, se è possibile cercare di vincere le partite, però secondo me devono credere in quello che fanno".

Ha avuto una chiamata diretta da parte dei Friedkin?

"Si ci siamo sentiti, Penso che sia tutto chiaro, non dovete indagare troppo, mi sembra".