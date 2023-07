JOVETIC, Ecco i miei rimpianti in viola. Su Lukebakio e...

Fonte: Radio Bruno

L'ex attaccante viola Stevan Jovetic ha parlato dei suoi trascorsi in maglia viola: "A Firenze ho vissuto cinque anni in una piazza bellissima, con dei tifosi importanti e devo dire che in quegli anni ci siamo tolti delle belle soddisfazioni. Il ricordo che mi porto dentro è la partita con il Liverpool ma anche quella con lo Sporting. Poi non posso dimenticare Monaco, con quel gol in fuorigioco di due metri. Ricordo il sostegno dei tifosi nei momenti difficili".

Tornare alla Fiorentina? "C'è stata la possibilità di tornare quando ero all'Inter. Io nella mia carriera volevo vincere qualcosa, dalla Fiorentina sono andato via solo per quello perché in quel momento era difficile farlo a Firenze anche perché quella Serie A era molto più forte. Sono riuscito a vincere in Premier League. Non ho mai avuto rimpianti sull'addio alla Fiorentina perché ho giocato nei migliori cinque campionati. Il rimpianto è non aver raggiunto i quarti di Champions nel 2010 e poi non aver vinto qualcosa. Ora sono libero e sto valutando cosa fare".

La Fiorentina attuale? "La Fiorentina ha fatto dei grandi passi in avanti ed è bello che abbia giocato due finali, peccato che dopo tanti anni non abbia vinto ancora qualcosa. Penso che anche quest'anno la squadra possa fare bene. Differenza con Montella è che avevamo più qualità secondo me.

Un giudizio su Lukebakio e Christensen che lei conosce dall'Herta? "Lukebakio con Italiano può fare la differenza, è fortissimo e imprendibile nell'uno contro uno. Con Christensen subivamo tanti gol perché era un periodo difficile ma Firenze sarebbe la piazza ideale per lui"