JORGINHO, Nominato calciatore dell'anno UEFA

Jorginho è stato nominato Calciatore dell'Anno UEFA, dopo una stagione stellare in cui ha vinto la Champions League con il Chelsea e l'Europeo con l'Italia. Il poliedrico centrocampista ha dichiarato a UEFA.com di essere onorato per essersi aggiudicarsi il premio e contento per i risultati ottenuti negli ultimi 12 mesi tra club e Nazionale: "È una cosa enorme, vero? Sono senza parole. È incredibile, davvero. Devo dire che sono grato, non solo alla mia famiglia e ai miei amici - niente di tutto questo accadrebbe se non fosse per tutte le persone intorno a me - ma anche ai miei compagni di squadra, sia di club che di nazione. Poi ci sono gli allenatori e i tifosi. Tutti quelli che non hanno creduto in me, che mi hanno criticato, devo ringraziare anche loro. Mi hanno dato ancora più coraggio. Mi hanno motivato a lavorare sempre di più per dimostrare che si sbagliavano.