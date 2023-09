ITALIANO (SKY), Nico? Ha sentito un male atroce

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Sky dopo il pareggio dei viola sul campo del Genk: "Prima del gol del 2-2 avevamo avuto due occasioni importanti per chiuderla, potevamo fare meglio. Giocare qui non è semplice, il Genk è una squadra che ha ritmo e non ti fa giocare bene. Potevamo chiuderla, per poco la perdiamo. La prestazione c'è stata, abbiamo risparmiato anche qualcuno che non stava benissimo. Ci prendiamo un punto, siamo contenti".

Come sta Nico Gonzalez?

"Ha sentito dolore all'addome, sentiva un male atroce ed ha chiesto il cambio. Speriamo non sia nulla di grave, sapete quanto è importante Nico per noi".

Come si fa a sostituire uno come Bonaventura?

"Jack ha la capacità di fare più ruoli all'interno della partita, ci permette di variare con i suoi movimenti. Oggi non c'era, ho preferito mettere Arthur più avanti. Il centrocampista in quelle zone a noi serve, Bonaventura ha già fatto due gol. Alle volte potremmo forzare con Beltran sulla trequarti o giocando con le due punte".

Ranieri centrale è una sua intuizione? Avete lasciato partire Igor per questo motivo?

"Luca lo abbiamo voluto trattenere perché può giocare sia da terzino che da centrale. È cresciuto in maniera esponenziale, nelle palle inattive arriva sempre con i tempo giusti. Ci abbiamo lavorato per questa sua duttilità".