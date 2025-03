Italia, Calafiori: "La Germania pensa di essere superiore, noi siamo umili"

vedi letture

Dal ritiro di Appiano Gentile, alla vigilia di Italia-Germania, gara valevole per il quarto di finale d'andata di Nations League, parola a Riccardo Calafiori. Il difensore della Nazionale azzurra ha parlato in conferenza stampa della sfida contro i tedeschi: "Non sarà mai una partita come le altre. Non so bene che gara aspettarmi, sia a noi sia a loro manca qualche giocatore. È un test importante, sicuramente vogliamo vincere per poi andare alle fasi finali di Nations League".

Degli europei è rimasta anche l'immagine del gol di Zaccagni. Quante volte l'hai rivista e cosa pensavi in quell'azione?

"L'emozione è enorme, forse la più grande mai provata in carriera, per quello che era successo prima e per l'importanza che ha avuto. L'ho rivista parecchie volte, quello che mi emoziona tuttora sono le emozioni sui maxi-schermi: è una cosa che sa di Nazionale e che non puoi provare con il club. Non mi ricordo cosa stavo pensando, sapevo che era l'ultima azione e ho dato tutto: anche Mattia ha fatto un gol non da poco, complicato e pesante".

Cosa soffrono i tedeschi dell'Italia?

"Non lo so, troppe cose sono cambiate negli anni. Non saprei. Loro magari hanno avuto sempre questa spocchia, questa cosa di essere superiori e noi magari li abbiamo portati coi piedi per terra. Però ogni partita fa storia a sé: noi siamo umili e pensiamo a dare il massimo".