ITALIA, A Coverciano i tecnici delle nazionali giovanili

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Incontro a Coverciano tra i tecnici delle nazionali giovanili. Sotto la supervisione del coordinatore Maurizio Viscidi, si è svolto il primo incontro del 2024 e il primo di questa stagione della durata di due giorni: un'occasione di confronto e per seguire in aula le lezioni a cura del ct Luciano Spalletti e del commissario tecnico della Nazionale femminile Andrea Soncin, insieme alla sua vice Viviana Schiavi. Presenti per parlare delle loro esperienze professionali anche il Ct dell'Italfutsal - e della Nazionale Under 19 di calcio a cinque - Massimiliano Bellarte, insieme al suo vice Vanni Pedrini, e il commissario tecnico degli Azzurri a Usa '94, Arrigo Sacchi. "Saranno due giorni diversi dal solito, con la possibilità di sentire persone che possono darci dei contributi - ha sottolineato in apertura Maurizio Viscidi - avremo una seconda parte di stagione molto impegnativa.

Questi due giorni ci fanno rimettere in moto per un anno che sarà difficile". "È un vero piacere - ha detto Spalletti - quando si ha l'opportunità di crescere e di imparare qualcosa e per questo vorrei imparare qualcosa anch'io, sapendo come la pensate voi". Domani pomeriggio l'incontro si chiuderà con la visione da parte di tutti i tecnici presenti, sul campo di Coverciano, della partita amichevole tra la Nazionale Under 15 - allenata dal tecnico Enrico Battisti - e i pari età della Rappresentativa di Lega Pro. (ANSA).