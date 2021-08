INTER, Vince a Parma ma Zhang contestato

Grazie ai gol di Brozovic e Vecino nella ripresa, l’Inter vince contro il Parma ma al Tardini ci sono state tante contestazioni con cori e strisiconi contro Zhang. Oltre allo striscione "Zhang: the time is over" c'è stata anche una contestazione ironica: i tifosi nerazzurri hanno sventolato banconote da dieci euro intonando il coro "La compriamo noi". Sostegno invece ai dirigenti Marotta e Ausilio ai quali è stato scritto "Siamo con voi per il bene dell’Inter" e alla squadra, incitata a dare tutto: "Ci aspettiamo unione, sudore e impegno".