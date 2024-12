INTER, Barella infortunato: ecco quando può tornare

FirenzeViola.it

Il centrocampista dell'Inter Nicolò Barella si è sottoposto, nella giornata di oggi, ad esami strumentali dopo il problema accusato nella sfida vinta 6-0 all'Olimpico contro la Lazio nella 16^ giornata di Serie A. Questa la nota del club nerazzurro dopo le visite odierne: "Nicolò Barella si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato una lieve elongazione all'adduttore lungo della coscia destra.

La sua situazione sarà valutata giorno dopo giorno", l'esito degli esami. Secondo quanto riporta TMW, il giocatore salterà certamente la prossima sfida di campionato contro il Como, gara valida per la 17^ giornata di Serie A ed in programma lunedì 23 dicembre a San Siro. La sua presenza è in dubbio anche per l'ultima partita dell'anno, con l'Inter impegnata a Cagliari sabato 28 dicembre alle ore 18. L'obiettivo di Simone Inzaghi e di tutto il suo staff è quello di non forzare in alcun modo i tempi, con la voglia di averlo nuovamente al top della condizione per la Supercoppa Italiana che si giocherà in Arabia Saudita a inizio gennaio.