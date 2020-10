INDIANI, Tempo a Iachini: la squadra non è così forte

Paolo Indiani, ex allenatore tra le altre di Pistoiese, Lucchese e Pisa, oggi tecnico del San Donato Tavarnelle a cui è stata rinviata la sfida di domenica contro il Montevarchi a causa del Covid, è intervenuto per parlare della Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "Le società dilettantistiche dovranno essere aiutate dalle Federazioni, quando vengono chiuse le scuole calcio è una cosa orribile, meglio se saltano le prime squadre. Se mi sono trovato nella situazione di Iachini? Ovviamente, a Pistoia. L'allenatore deve andare avanti con il suo lavoro sperando che tutta la componente sia con lui, se non lo è va avanti lo stesso. Senza risultati siamo orfani. Viola? Possono far bene, ma non esagererei come dice la proprietà. Avere il settimo monte ingaggi non significa essere la settima squadra più forte della Serie A. Darei un altro po' di tempo al povero Iachini".