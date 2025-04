Incredibile al Tardini: Parma dallo 0-2 al 2-2 con l'Inter. Un punto a testa

L'Inter frena in maniera piuttosto incredibile a Parma, andando avanti 2-0 ma venendo raggiunta nel secondo tempo dai ducali che proseguono nel loro momento positivo e portano a casa un punto importante. Il primo tempo del Tardini è a fortissime tinte neroazzurre, con gli uomini oggi guidati da Farris (Inzaghi ha assistito alla gara in tribuna perché squalificato) che chiudono sul doppio vantaggio anche grazie a un paio di parate decisive di Sommer, con le reti di Darmian, abile a infilare con l'aiuto del palo Suzuki per l'1-0, e di Thuram con un gollonzo.

Nel secondo tempo però cambia tutto, il Parma ha un'altra marcia e riesce a raggiungere addirittura il pareggio prima con la rete pregevole dalla distanza di Bernabé, poi con un tiro deviato di Ondrejka. Nel finale addirittura Pellegrino avrebbe sui piedi il pallone per la clamorosa vittoria, fatto sta che le squadre si dividono la posta in gioco con un risultato molto importante anche in ottica Scudetto: i nerazzurri falliscono infatti il +6 momentaneo sul Napoli e si portano solo 4 punti sopra, con gli azzurri che lunedì a Bologna avranno l'occasione per accorciare.