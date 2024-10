INCHIESTA ULTRAS, Saranno sentiti i dirigenti di Milan e Inter

FirenzeViola.it

Anche Scaroni e Marotta potrebbero essere sentiti dalla Procura la prossima settimana. Almeno secondo quanto scrive Tuttosport, relativamente all'inchiesta "doppia curva" sulle tifoserie di Inter e Milan.

Conclusa infatti la fase dei tesserati (Inzaghi, Calhanoglu e il vice presidente Javier Zanetti per i nerazzurri; Calabria per i rossoneri) sentiti come persone informate sui fatti e non come indagati, toccherà adesso ai dirigenti. Il quotidiano sottolinea come alla Procura milanese interessino soprattutto eventuali minacce ricevute, mentre il tema dei rapporti con gli ultras sarà questione per la giustizia sportiva, quando la Procura Figc riceverà le carte.

Tutti saranno poi ascoltati dal Comitato Speciale della Commissione Parlamentare Antimafia. Per quanto riguarda la giustizia sportiva invece i tesserati potrebbero rischiare squalifiche per i rapporti con i tifosi, vietati a prescindere dal comma 10 dell'articolo 25 del Codice di Giustizia Sportiva.