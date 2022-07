IMPALLOMENI, Viola, manca un tassello. Milenkovic...

Ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio, il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato delle news di mercato che riguardano, tra le altre, anche la Fiorentina. Ecco le sue parole: "Le manca qualche tassello ed è da valutare se rimarrà Milenkovic o meno. E' una pedina importante. E per me ha fatto bene anche la Roma, che ha speso soltanto per Celik".