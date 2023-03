IMPALLOMENI, Assenza Calhanoglu è grave mancanza

FirenzeViola.it

Stefano Impallomeni, ospite a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato dell'infortunio di Calhanoglu subito in Nazionale soffermandosi sui cambiamenti tattici per le prossime partite data l'assenza del turco: "Cambia parecchio nella spinta creativa di questa squadra. E' un giocatore centrale dell'Inter, sarà una grave mancanza. Senza Calhanoglu è un problema ma comunque si può andare avanti".

Inter-Fiorentina, oggi chi prende tra Inzaghi e Italiano?

"Stimo entrambi, però a Inzaghi dò un po' di responsabilità nella gestione. Forse troppo dialogo con i calciatori. Italiano è un allenatore di razza, mi piace molto. Per me è l'allenatore del futuro, è uscito fuori da un momento difficile in una piazza molto esigente come Firenze. Col lavoro ha dimostrato di essere uno bravo. Ora c'è più sacrificio e corsa, è tornata la verve di questa squadra. A Firenze devi fare un calcio allegro o si intristiscono".