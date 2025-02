Il Torino si fa riacciuffare nella ripresa dal Genoa: il posticipo del sabato finisce 1-1

Il posticipo del sabato tra Torino e Genoa si è concluso sul risultato di 1-1. La partita, che ha visto buone occasioni da entrambe le parti, si è sbloccata nel recupero del primo tempo (47') con un gol dei padroni di casa che hanno approfittato di una disattenzione difensiva ospite per portarsi in vantaggio grazie in particolare ad un autogol di Thorsby.

Nella ripresa è stato Pinamonti - a secco da gol da 46 giorni - a riequilibrare la partita al 68'. Con questo risultato, i granata - reduci da sette risultati utili di fila, sei pari e una vittoria - salgono a quota 28 punti in classifica, mentre il Grifone raggiunge quota 27 ed è sempre più vicino alla salvezza.