Live Fiorentina-Betis 2-1, viola in vantaggio all'intervallo: Gosens ribalta la rete di Antony

vedi letture

--- INTERVALLO ---

45+3' - Si chiude qui il primo tempo!! 2-1 al Franchi!! La doppietta di testa di Gosens ribalta l'iniziale vantaggio su punizione di Antony.

45+2' - KEANNN!!! Fiorentina ancora pericolosa su calcio d'angolo. Cross di Adli per Kean che lasciato solo dai difensori andalusi colpisce di testa in arretramento. Palla di poco alta sopra la traversa.

45' - Tre minuti di recupero!!

44' - Scintille dopo il gol tra Dodo e Fornals. Ammoniti entrambi.

Incredibile al Franchi!! Ancora Robin Gosens, ancora di testa, ancora su calcio d'angolo. Partita entusiasmante adesso al Franchi. 2-1 per la Fiorentina, stesso risultato dell'andata. Tutto in parità in questo doppio confronto!!

42' - ANCORA GOSENSSSSS!!!! 2-1 FIORENTINAAAA!!!

39' - Traversa Betis!!! Isco a rimorchio per Carsoso. L'americano calcia dal limite e colpisce la parte alta del legno lungo della porta difesa da De Gea. Real Betis subito di nuovo pericoloso.

38' - Altro errore in uscita della Fiorentina. In questo caso Comuzzo sbaglia un passaggio e il Betis recupera sulla trequarti. Palla che arriva sui piedi di Lo Celso in area che calcia al volo. Palla alta sopra la traversa.

Angolo di Mandragora e testata vincente di Gosens. All'andata l'aveva sfiorato e oggi invece segna un gol importantissimo. Reazione immediata della Fiorentina che pareggia subito i conti. 1-1 al Franchi!!!

34' -GOOOOOLLLL!!! GOSENSSSSSS!!! 1-1!!!

Grande punizione di Antony che calcia sul palo di De Gea e trova un gol meraviglioso. Forse l'estremo difensore spagnolo ha sbagliato a fare un passo verso l'altro palo ma il sinistro del brasiliano è perfetto e dopo un tocco sul legno finisce in fondo al sacco. Betis in vantaggio adesso ai gigliati serviranno due gol per andare ai supplementari.

30' - Antony!! Real Betis in vantaggio. 0-1 al Franchi.

29' - Lo Celso supera Fagioli l limite dell'area. L'ex Juventus lo stende e punizione da posizione pericolosa per gli andalusi.

27' - Mandragora!!! Ci prova il numero 8 viola da fuori area. Palla sul fondo. La Fiorentina ha alzato il baricentro.

24' - Due minuti incredibili al Franchi!!! Il match si è acceso improvvisamente. Prima Sabaly e Bartra hanno salvato su Comuzzo e poi De Gea si è superato sul sinistro indirizzato all'angolino di Antony.

22' - Contropiede con Antony. Il brasiliano con il sinistro dentro l'area cerca il palo lontano e miracolo di De Gea.

21' - Fiorentina pericolosissima su calcio d'angolo!! Vieites esce male e prima SAbaly e poi Bartra salvano su Comuzzo.

19' - Prima vera occasione per la Fiorentina!! Fa tutto Kean. Lanciato da Adli in profondità il centrvanti classe 2000 fa fuori Isco e Sabaly e calcia. Palla alta sopra la traversa.

18' - Occasione Betis!! Erroraccio in uscita di Pongracic che regala un contropiede agli andalusi. Uno due Isco-Fornals e tiro deviato in corner.

16' - Altro fuorigioco. Questa volta fischiato per una posizione irregolare di Gudmundsson.

16' - Sbracciata di Lo Celso che colpisce Mandragora in faccia. Punizione per i viola che possono mettere un pallone pericoloso al centro.

14' - Si fa vedere in avanti anche la Fiorentina!! Dodo se ne va sulla destra e appoggia per Adli. Il francese di prima mette al centro per Kean che non riesce a calciare fermato da Vieites. Tutto fermo comunque per fuorigioco.

11' - De Gea!!! Bravissimo il portiere spagnolo che respinge un cross pericoloso di Fornals su cui Isco non riesce a trovare la deviazione vincente. Betis meglio della Fiorentina in questo avvio.

9' - Il primo tiro in porta è del Betis. Ci prova Antony dal limite con il mancino dopo un'uscita sbaglaita della retroguardia gigliata. Facile la parata di De Gea.

7' - Il Real Betis prova a far girare il pallone nella metà campo gigliata con Isco. Su di lui esce forte Pongracic che lo stende e calcio di punizione per sula trequarti sinistra per gli andalusi.

3' - Grande atmosfera al Franchi nonostante il restyling. Primi minuti di studio tra le due formazioni.

1' - La Fiorentina in completo viola attaccherà verso la Curva Ferrovia nel primo tempo. Il Betis invece è in campo con la classica maglia biancoverde e pantaloncini bianchi.

1' - SI PARTE!! Primo possesso per la Fiorentina!!

20:56 - Squadre in campo al Franchi. Tra poco il calcio d'inizio di Fiorentina-Real Betis

Arbitro della gara sarà lo svedese Glenn Nyberg. Assistenti saranno Mahbod Beigi e Andreas Söderkvist, mentre quarto ufficiale sarà Mohammed Al-Hakim. Al Var l'olandese Pol van Boekel, mentre l'aiuto Var sarà Clay Ruperti.

Finalmente ci siamo, è il momento di Fiorentina-Real Betis, semifinale di ritorno di Conference League. All'andata finì 2-1 per gli andalusi, oggi al Franchi i gigliati proveranno a ribaltare il risultato. In palio l'atto conclusivo della competizione, in programma il 28 maggio a Breslavia, contro la vincente dell'altra semifinale tra Chelsea e Djurgarden (4-1 per i Blues all'andata). Nessuna sorpresa tra i viola. Palladino ha scelto Adli al posto di Cataldi, sulla corsia destra torna Dodo dal primo minuto, mentre davanti ci saranno Kean e Gudmundsson. Qualche cambio invece per Pellegrini con Lo Celso in campo dal primo minuto. Queste le scelte ufficiali dei due tecnici:

FIORENTINA (3-5-2): De Gea, Pongracic, Comuzzo, Ranieri, Dodó, Mandragora, Adli, Fagioli, Gosens, Gudmundsson, Kean. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Beltran, Zaniolo, Moreno, Colpani, Richardson, Caprini, Parisi, Folorunsho. Allenatore: Raffaele Palladino.

REAL BETIS BALOMPIÈ (4-3-3): Vieites; Rodriguez, Natan, Bartra, Sabaly; Lo Celso, Isco, Cardoso; Fornals, Bakambu, Antony. A disposizione: Adrian, G. Garcia, Bellerin, Ez Abde, Perraud, Altimira, Ruibal, Mendy, Jesus Rodriguez, P. Garcia. Allenatore: Manuel Pellegrini.