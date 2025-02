Il Milan batte l'Empoli nella ripresa: 0-2 al Castellani e viola adesso a -4

Successo pesante in chiave Champions League per il Milan, che certo non farà piacere alla Fiorentina: al termine di una gara molto combattuta, i rossoneri si sono imposti per 2-0 sull'Empoli grazie a un gol al 68' di Leao su assist di Pulisic e al raddoppio del neo arrivato Gimenez. Una gara tutto sommato equilibrata dove però nella ripresa hanno avuto un peso considerevole le espulsioni: prima quella al 55' di Tomori per doppio giallo e poi quella diretta per l'empolese Mariannucci.

La nuova parità numerica ha dato coraggio al Diavolo che con la rete del portoghese e quella del centravanti arrivato a gennaio torna al successo e sale a quota 38 punti in classifica, a -4 dalla Fiorentina (ma il Milan ha una partita in meno). Empoli sempre 17° a quota 21 punti.