Il Fenerbache non riscatterà lo juventino Kostic: può tornare in Italia, piace al Parma

L'ex esterno della Juventus, ad oggi in forza al Fenerbache, Filip Kostic potrebbe tornare in Italia. Era stato vicino a tornare in Serie A lo scorso mercato quando la Fiorentina si era interessata al calciatore in uscita proprio dai bianconeri, adesso su di lui si sarebbe il Parma. Secondo quanto trapelato dai media locali, in particolare Fanatik, noto quotidiano turco sembra che il club di Istanbul abbia deciso di non esercitare l'opzione di acquisto per Kostic.

Ecco che in questo senso si è inserito il Parma dato che anche il giocatore serbo vorrebbe fare ritorno in Italia. In ballo ci sarebbero 5 milioni in favore della Juventus in caso di cessione a titolo definitivo di Kostic.