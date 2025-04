Il Cagliari vince ricorso al Tar, sì ai tifosi ad Empoli. Tra i motivi del divieto c'era la rivalità con i viola

Come per i tifosi della Fiorentina in occasione della trasferta a Monza dapprima vietata, i giudici del Tribunale amministrativo della Toscana hanno accolto il ricorso del Cagliari per cancellare il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Sardegna per la partita di domenica a Empoli fra i toscani e la squadra di Nicola. Potranno dunque entrare al Castellani anche i residenti in Sardegna provvisti della tessera del tifoso.

La motivazione del "ribaltone" è che non ci sono motivi comprovati di sicurezza portati dalla Prefettura che giustifichino una decisione così importante come si evince dall'ordinanza, compresa la rivalità e la possibilità di contagio con la tifoseria viola:

"Rilevato che, come già evidenziato in precedenti decreti cautelari (cfr. decreto 35/2025), l’adozione di misure di forte incisione come quella qui gravata necessita della indicazione da parte della Prefettura competente di significativi e specifici indizi atti a dimostrare un grave e concreto pericolo per la sicurezza e l’incolumità pubblica, correlati allo svolgimento della specifica competizione sportiva;

Considerato che nel provvedimento gravato non risultano indicati elementi puntuali e probanti circa il suddetto pericolo; la motivazione del provvedimento riferisce genericamente di “episodi pregiudizievoli” che hanno coinvolto anche la tifoseria del Cagliari e di “criticità registrate nel corso di competizioni calcistiche verificatesi tra le tifoserie locali e la tifoseria ospite negli anni scorsi”; né maggiori e più convincenti motivazioni sono ricavabili dagli atti richiamati nel provvedimento e depositati in giudizio a seguito di istruttoria presidenziale; nella nota del Questore di Firenze del 2 aprile 2025 si dice che i tifosi del Cagliari avrebbero posto in essere, in occasioni di incontri di calcio a Empoli del 13 febbraio 2022 e del 3 marzo 2024, “condotte oppositive” non meglio specificate e di cui quindi non si può apprezzare la effettiva portata e gravità; la genericità dei rilievi non comprova la presenza di una particolare rivalità e conflittualità tre le tifoserie dell’Empoli e del Cagliari, squadre destinate a giocare la competizione sportiva (e tra le quali dovrebbe sussistere il pericolo di degenerazione in condotte violente)".

La Prefettura aveva giustificato il divieto con la rivalità tra la tifoseria sarda e quella della Fiorentina: "Ma per valorizzare questo dato e per estendere il pericolo anche agli incontri che non coinvolgano la Fiorentina ma l’Empoli- è la tesi dei giudici, "sarebbe stata necessaria una più approfondita istruttoria e una più articolata motivazione, che evidenziasse la presenza di elementi indiziari precisi e diretti circa l’estensione del pericolo da Firenze a Empoli, con squadre e tifoserie diverse" e non una generica "evocazione della estensione per contagio del pericolo a luoghi e tifoserie diverse per sola vicinanza spaziale".