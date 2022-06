IFAB, Ok ai 5 cambi anche per la prossima stagione

L'IFAB, International Football Association Board, ha confermato le 5 sostituzioni come successo nelle ultime due stagioni. Questo il comunicato sul sito dell'associazione: "Durante l'Annual General Meeting tenutosi a Doha, l'IFAB ha ratificato le modifiche e i chiarimenti riguardanti i regolamenti per la stagione 2022/2023 che avranno effetto a partire dall'1 luglio 2022. Fra i temi, si è discusso anche dei processi riguardanti le sostituzioni a causa di commozioni celebrali, possibili alternative sul fuorigioco e delle ultime novità tecnologiche per assistere gli arbitri. La mancanza di rispetto per gli arbitri è stato identificato come un problema globale. Saranno prese iniziative, inclusa la possibilità di sperimentare delle videocamere indossate dagli arbitri.

Seguendo una richiesta della FIFA nel maggio del 2020 per proteggere la salute dei giocatori durante la pandemia, l'IFAB aveva introdotto una modifica temporanea dando la possibilità di utilizzare fino a 5 sostituzioni. Questa modifica è stata estesa più volte. Nel meeting odierno, l'IFAB ha accettato le raccomandazioni dell'ABM e il supporto dell'intera comunità calcistica al fine di introdurre permanentemente questa opzione nei regolamenti per il 2022/2023. I tre slot per le sostituzioni più quello all'intervallo sono confermati. Inoltre, è stato deciso di incrementare il numero di giocatori in panchina da 12 a 15.