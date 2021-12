IEZZO, Italiano non mi stupisce. Difficile fare punti a Verona

La Fiorentina di Vincenzo Italiano chiude il 2021 col match di Verona contro l'Hellas e per fare un primo bilancio dell'avventura dell'ex tecnico dello Spezia a Firenze e presentare la sfida di oggi, Gennaro Iezzo (vecchio compagno di Italiano quando i due giocavano proprio col Verona) ha detto la sua sui viola: "La Fiorentina sta facendo un gran campionato ma non mi stupisce conoscendo Vincenzo; sta facendo come sempre un ottimo lavoro, trasmettendo la sua gran voglia di fare. Vincenzo era un giocatore ambizioso e lo è da tecnico e sta riportando un grande club ai livelli che gli competono, penso che i viola daranno ancora filo da torcere a tutti. Il calore del pubblico? Italiano è stato bravo a riportare dalla propria parte i tifosi; avendo giocato in una piazza come Napoli so che quando proponi una buona idea di calcio una città passionale viene contagiata e si crea una fantastica alchimia.

La partita col Verona? L'Hellas gioca sugli uno contro uno e sul pressing, sono molto aggressivi. La Fiorentina interpreta le partite in un modo diverso, per questo sarà una grande sfida. Penso le squadre saranno un po' bloccate all'inizio, poi alla lunga le qualità individuali verranno fuori. Non sarà comunque facile fare risultato al Bentegodi, anche se al Verona mancheranno diversi giocatori importanti".