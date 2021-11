IELPO, Papera di Tatarusanu? Capita ai portieri alti

L'ex portiere Mario Ielpo, intervistato da TMW, ha così parlato della papera di Tatarusanu costata lo svantaggio al Milan sabato sera a Firenze: "Un patatrac può accadere a questo tipo di portieri. A quelli alti e dinoccolati prima o poi può scappare la palla in modo goffo, ai normotipi non capita o succede molto raramente. Alle nuove leve poi, da 20 anni a questa parte, è stato insegnato che la palla non si blocca ma una volta presa si fa poi rimbalzare in terra. Possono nascere quindi degli errori e con quella struttura fisica è inevitabile questo tipo di inconveniente".

Il Milan ha perso anche per una serie di seconde linee non all'altezza?

"Il Milan ha giocato spesso con le seconde linee. Non condivido questo punto di vista: per me ci sono stati tre errori oltre all'approccio sbagliato, molle, non di sostanza: lo sbaglio di Tatarusanu, ma anche l'errore di testa di Ibra nel primo tempo. E' grave come quello di Tata. E poi l'errore di Theo. E' stato un mix di sbagli che si sono materializzati nella stessa partita".