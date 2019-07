ICC, Precedente con Bati viola, ma ora Arsenal favorito

Match amarcord per la Fiorentina nella International Champions Cup, rassegna di calcio estivo che si gioca oltreoceano. Nella notte tra sabato e domenica i viola giocano a Charlotte, in North Carolina contro l’Arsenal. Con i Gunners, nella Champions edizione 1999-00 i viola furono protagonisti di uno storico match, vinto grazie a un eurogol di Gabriel Omar Batistuta all’Highbury che valse la qualificazione agli ottavi. Nella sfida del Bank of America Stadium la squadra di Vincenzo Montella dovrà faticare per replicare quell’impresa, visto che parte da sfavorita secondo gli analisti 888sport.it: il successo viola si gioca a 3,65, pagherebbe invece 3,50 il pareggio, mentre la vittoria dell’Arsenal è data a 1,90. Sia i viola che gli inglesi, nelle gare giocate nella ICC, hanno sempre chiuso in Over (due di fila per l’Arsenal, uno su uno per i toscani): assistere a un’altra partita con almeno tre gol complessivi, riferisce Agipronews, è una possibilità concreta, data a 1,67.