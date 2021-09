TGR, Biraghi: "Vlahovic? Il caso si risolverà. Napoli..."

Il difensore e capitano viola, Cristiano Biraghi, ha parlato ai microfoni del TGR Toscana: "La fascia da capitano? Ho sempre dato tutto per la Fiorentina, ho sempre sputato il sangue e sono sempre uscito dal campo con la maglia sudata, senza mai risparmiare niente".

Biraghi, cosa vi aspettate dalla partita di domenica col Napoli?

"E' una squadra forte ormai da qualche anno e ora sembra abbia trovato ancor più la quadra giusta. Hanno calciatori di qualità che giocano insieme da tanto e sono partiti forte. Sono i primi della classe, sarà una partita difficile".

La Fiorentina riuscirà a spaventare anche i partenopei?

"E' la nostra mentalità di quest'anno. Da quando è arrivato il mister abbiamo iniziato a giocare in un certo modo e mettere pressione all'avversario fin da subito è una delle caratteristiche che ci ha fatto fare buone prestazioni finora. Il nostro atteggiamento non cambia anche se giochiamo contro la prima della classe perché per mettere in difficoltà qualsiasi squadra una soluzione è proprio l'aggressività fin da subito".

Che opinione ha rispetto a quello che sta succedendo con Vlahovic?

"A noi interessa che sia tranquillo e sereno, allenandosi come ha sempre fatto. Gioca come ha sempre giocato e poi le cose tra lui e la società le risolvono tra loro, l'importante è che non vadano a intaccare la serenità dell'ambiente. Ma non penso che succederà: si risolverà tutto".