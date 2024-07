RELEVO, Per Amrabat spunta l'Atletico Madrid

Destinato a rientrare tra due giorni a Firenze dopo l'esperienza oltre Manica al Manchester United, Sofyan Amrabat potrebbe lasciare nuovamente la Fiorentina, questa volta con destinazione Spagna. Come riportato dall'account Twich di Relevo, sull’ex centrocampista marocchino ci sarebbe l’interesse dell'Atletico Madrid. Al momento, si tratta solo di un interesse concreto. Non sono del tutto tramontate le ipotesi di un ritorno in Inghilterra o di un approdo in Turchia. Quel che è sicuro è che mercoledì il marocchino sarà a Firenze.