OLÉ, Su Alvarez il Nizza e altri due club italiani

Novità di mercato dall'Argentina, novità che riguardano un profilo da tempo al centro dell'interesse della Fiorentina: secondo quanto riportato da Olé sull'attaccante del River Plate Julian Alvarez ci sarebbe anche l'interesse di Napoli, Atalanta e Nizza, club che si iscrivono alla corsa per il talento classe 2000. Queste le squadre che, secondo il sito argentino, si sono informate con Fernando Hidalgo, agente del giocatore che in questi giorni è in giro per l'Europa, sul prezzo di Alvarez. Un interesse concreto a cui, secondo Olé, è seguita una vera e propria offerta da parte di tutte e tre le squadre. Non è ancora chiaro se le offerte presentate superino la cifra fissata dal River come clausola rescissoria per far partire Alvarez (clausola fissata a 20 milioni).