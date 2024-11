ESPN, Genoa, investitori USA interessati ad acquisto club

FirenzeViola.it

Il Genoa è in balia di numerosi eventi complicati da affrontare tutti in una volta sola. Tra il ribaltone in panchina di Alberto Gilardino e l'arrivo di Patrick Vieira, infatti, il club è alle prese con una situazione societaria controversa per via della proprietà 777 Partners, che non naviga in acque sicure.

Eppure il Grifone non ha perso il suo fascino e stando a quanto riportato da ESPN diversi investitori provenienti dagli Stati Uniti sarebbero interessati ad acquisire il club rossoblù, mentre gli attuali proprietari stanno cercando di ottenere almeno 170 milioni di euro dalla cessione. Stando a quanto si legge, la banca d'investimento Moelis & Company sarebbe stata incaricata di avviare una ricerca di potenziali pretendenti dopo la recente crisi finanziaria di 777 Partners.

Anche le uscite avrebbero giovato alle casse del club. Perché tra Retegui, Dragusin e Josep Martinez il Genoa ha incassato circa 68 milioni di euro. I nomi degli investitori interessati, tuttavia, non sono fuoriusciti, anche perché il processo di vendita è alle battute iniziali. Ma come detto il club ligure suggerirebbe di presentare un'offerta minima tra i 150 e i 170 milioni di euro, magari ultimando la negoziazione entro la fine della stagione.